Vatikán ho nevyslyšel, nyní kardinál kritický k Pekingu stojí před soudem

Kromě dalajlámy zřejmě neexistuje člověk, kterého by státní bezpečnost dohlížející na náboženské záležitosti v Číně nenáviděla víc než kardinála Zena. Důvodem jsou vysoké morální zásady, odvaha a síla jeho svědectví.

Vatikán Zena opustil, posteskl si německý kardinál

Před dvěma lety se to ukázalo v praxi. Zen se osobně vypravil do Vatikánu, aby papeži řekl, jak moc ho znepokojuje smlouva církve s Pekingem, která umožňuje komunistům jmenovat biskupy. Papež František ho odmítl přijmout.

„Kardinál Zen je starší člověk, který bude souzen. Říká, co si myslí, je jasné, že tam jsou nějaká omezení. Ale nemohu to posoudit, je to jen dojem. Vždy jsem podporoval cestu dialogu,“ reagoval papež na novinářský dotaz o čínském soudu.

Papež kvůli odmítnutí Zena čelil kritice. „Zen je symbol. Proto ho zatkli, nic špatného neudělal. Je to autorita, odvážná, obávaná vládou. A my jsme ho opustili,“ káral vatikánské představitele v polovině září německý kardinál Gerhard Müller.

Policie kardinála zatkla kvůli spolčování s cizími mocnostmi. Zatím ho ale neobvinila podle zákona o státní bezpečnosti, na jehož základě hrozí doživotí. Spolu s dalšími aktivisty ho soudí kvůli fondu, který pomáhal lidem zadrženým na demonstracích, za což mohou dostat pokutu.