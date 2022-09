Salviniho zastiňuje Meloniová. Do nové italské vlády se nejspíš nedostane

Salviniho také pronásledují soudy. Stále čelí obvinění z únosu v důsledku toho, že zakázal u Sicílie přistát lodi s migranty. Politik, který se rád stylizuje do pózy silného muže, tak teď musí přijmout pozici slabšího.

Nejenže může zapomenout na premiérský post, ale zřejmě se nevrátí ani do křesla ministra vnitra. Navzdory svým tvrzením by se totiž mohl stát potížistou v řadách vlády Meloniové. S ní měl v minulosti napjaté vztahy a snaha připravit ji o přízeň voličů by Salviniho mohla přimět k ještě většímu radikalismu na domácí i na evropské scéně.