Íránský režim střílí do demonstrantů ostrými. Z protestů obviňuje kurdské povstalce

Borek popisuje, že z hlediska dynamiky se dají protesty rozdělit na dvě fáze. „Od 16. září v podstatě každý den protesty sílily. Okolo 23. září tam vstoupil nový faktor (…) v podobě jednak daleko razantnějšího postupu íránských represivních složek, včetně střílení ostrými náboji do demonstrantů, ale včetně organizování protidemonstrací,“ vysvětluje.

Teheránská morální policie před téměř dvěma týdny zatkla kvůli porušení pravidel pro nošení pokrývky hlavy Mahsu Amíníovou. Ta ve vazbě upadla do kómatu a zemřela. Bylo jí dvaadvacet let a podle rodiny byla předtím zdravá. Bratranec zemřelé Erfán Mortezají v rozhovoru pro stanici Sky News prohlásil, že před smrtí čelila urážkám a mučení. V kómatu byla tři dny.

Podle zpráv kolujících na sociálních sítích ji policisté bili obuškem a zranili, když se udeřila hlavou o auto. Policie tvrdí, že zemřela na infarkt. Incident se stal rozbuškou současných demonstrací.

Protesty se opakují

„Írán prožívá protesty periodicky,“ připomíná zpravodaj ČT. „Několikrát za poslední dekádu Irán zažil masivní protesty. Poslední velké se odehrávaly na přelomu let 2019 a 2020. Tam tehdy bylo hlášeno až patnáct set mrtvých. Byly to protesty, které také měly politické a ekonomické pozadí, ale jak vidíme, režim to ustál.“