„Zábava skončí.“ Italské volby mohou přinést vzestup populistické pravice

„Odešel jsem, protože jsem nemohl najít místo pro specializaci,“ říká mladý italský lékař Davide Chiarelli, který před časem odjel pracovat do Velké Británie. Po brexitu se ale do Itálie vrátil. „Teď už existuje národní zkouška, takže je jednodušší v mém oboru najít práci,“ vysvětluje.

Stále větší množství mladých lidí odchází z Itálie žít do zahraničí, podle statistik je jich až sto tisíc ročně. Důvodem je i to, že často obtížně hledají po studiu práci a mají pocit, že jejich problémy politická reprezentace neřeší.

„Říká se, že v Evropě se trochu obávají toho, co se stane po nástupu Meloniové. Co se stane? Zábava skončí,“ vyhlašuje.

Vyhlídka na koalici se stranami, které mají historicky přátelské vazby na Rusko, zvyšuje obavy, že by se Řím mohl přiblížit Moskvě, a to v době, kdy Evropa dělá vše pro to, aby ukončila invazi na Ukrajinu.

Podle vedoucího bruselské kanceláře institutu Europeum Žigy Faktora se v případě jejího vítězství dá očekávat jiný přístup země k tématům jako evropská integrace, bezpečnost, ale i změna ve vztazích s evropskými sousedy.

Podle analytiků by ale nástup Meloniové mohli přivítat i ve Varšavě a Praze. Její strana je totiž součástí evropské frakce konzervativců a reformistů, podobně jako česká ODS nebo polská strana Právo a spravedlnost.