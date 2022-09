Nepokoje na hranicích vyvolávají z Moskvy a Bělehradu, řekla ČT prezidentka Kosova

Věříte, že dokážete zajistit svobodný pohyb přes hranice i v případě, že někteří srbští řidiči s tímto pravidlem nebudou souhlasit a budou ho bojkotovat?

Rozhodně ano, kosovská policie je profesionální a má výcvik přesně na to, aby zvládla vyřešit právě takové případy - třeba jako kdyby nelegální skupiny placené a podněcované Srbskem postavily zátarasy. Ale mluvíme o velmi malé skupině Kosovských Srbů, naprostá většina z nich už tyto skupiny neposlouchá. Po našich občanech bez ohledu na jejich etnicitu žádáme jen to, aby respektovali zákon. Jen si představte, že byste tady v České republice měli občany, kteří by používali registrační značky ze sovětské doby. Samozřejmě, že by to státní úřady nedopustily.

Jaká je podle vás největší hrozba, která by mohla narušit mírový režim na hranicích?

Je to přístup, jaký zastává Srbsko. Náš problém není ta skupina občanů, která se jedno krásné sobotní ráno vzbudí a řekne si: 'Pojďme postavit zátarasy'. Víme, kdo tento příkaz vydává - je to (srbský prezident Aleksandar) Vučić. Také víme, kde tato myšlenka vznikla - je to myšlenka Vučiće a Putina, kteří si přejí destabilizovat západní Balkán. Věří, že když naruší stabilitu na západním Balkáně, naruší i Evropskou unii.