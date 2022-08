Bývalý manažer Trump Organization přiznal podvody. Proti exprezidentovi ale zřejmě svědčit nehodlá

Weisselberg byl společně s Trump Organization obviněn z mnohaletého podvodu, který spočíval ve vyplácení extravagantních odměn mimo účetní knihy. „Benefity“ jako využívání luxusních vozů a bytů nebo školné na soukromých školách podle prokurátorů dostávali vysoce postavení manažeři firmy včetně Weisselberga.

On sám údajně federální, státní a městské úřady připravil o více než 900 tisíc dolarů (skoro 22 milionů korun) na nezaplacených či neprávem vrácených daních.

Podle informací deníku The New York Times (NYT) jej dohoda s prokurátory zavazuje k přiznání viny ve všech patnácti bodech obžaloby. Výměnou za přiznání má dostat pětiměsíční trest; za mřížemi možná ale nestráví více než sto dní, ačkoliv mu původně hrozilo až patnáct let odnětí svobody.

Agentura AP s odvoláním na své zdroje uvádí, že 75letý Weisselberg by zároveň ve čtvrtek u soudu měl promluvit o roli jeho bývalé firmy v podvodném schématu popsaném vyšetřovateli. Dále by jej prokurátoři mohli předvolat jako svědka při procesu s Trump Organization, jehož začátek se očekává v říjnu.

Blízký podnikatelský partner Trumpa

Weisselberg pro Trumpa pracoval desítky let a je považován za jednoho z jeho nejbližších podnikatelských partnerů. Podle zdrojů deníku NYT odmítl s prokurátory spolupracovat v širším vyšetřování exprezidentových financí a nehodlá u soudu svědčit proti Trumpovi ani jeho dětem.

„Přesto by jeho potenciální svědectví dostalo Trump Organization do nevýhody a pravděpodobně by z něj učinilo ústředního svědka v říjnovém procesu, v němž bude firma čelit mnohým stejným obviněním,“ dodává list.

Média žádají zveřejnění dokumentu, který vedl k prohlídce Trumpova sídla

Pro Trumpa, jakkoli ve věci sám obviněn není, se tak rýsují další právní problémy. Stíhání Trump Organization a jejího dlouholetého finančního ředitele exprezident podobně jako další kauzy označuje za politicky motivované. Aktuálně exprezident čelí vyšetřováním spojeným se snahou zvrátit výsledky předloňských prezidentských voleb a s přechováváním utajovaných dokumentů ve svém floridském sídle.

Kvůli domovní prohlídce naléhají největší americká média na federálního soudce, aby odtajnil dokument, který umožnil FBI zásah v Trumpově rezidenci v rezortu Mar-a-Lago. Sám exprezident zveřejnění podporuje. Ministerstvo spravedlnosti ale žádost odmítá s tím, že by to mohlo ohrozit probíhající vyšetřování a bezpečnost svědků.