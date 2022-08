Rusko verbuje do bojů na Ukrajině vězně. Slibuje jim peníze i svobodu

Reportérovi CNN se podařilo spojit přímo s jedním z trestaných. A to přes videohovor z propašovaného mobilu. „Přijímají vrahy, ale ne sexuální násilníky, pedofily, extremisty nebo teroristy. Nabízí jim amnestii během šesti měsíců. Někdo mluví o sto tisících rublů měsíčně, další o 200 tisících,“ popisuje trestanec.

Pro mnoho ruských vězňů to je lákavá nabídka. Můžou sice přijít v krvavých bojích na Ukrajině o život, ale za půl roku služby v první linii jim úřady slibují svobodu. „Pokud je to pravda, jdu do toho. Je to buď být ve vězení devět let, nebo se dostat ven za šest měsíců, když má člověk štěstí,“ dodává muž zpoza mříží.

„Vězně posílají jako předvoj první linie, fakticky zneškodnit miny a zachytit základní palbu,“ tvrdí ředitelka organizace Rusko za mřížemi Olga Romanovová.

Buď fronta, nebo otřesné podmínky za mřížemi

Přesto jsou mnozí odsouzení Rusové ochotní jít na Ukrajinu bojovat. Přispívají k tomu taky kruté podmínky v ruských věznicích, kde často dochází k mučení a znásilňování. To loni na podzim přiznaly i ruské úřady a začaly takové chování vyšetřovat poté, co se na veřejnost dostaly drastické záběry týraných trestanců.

„Máme infomace, že chtějí naverbovat zhruba dva až tři tisíce vězňů. A když oni v této válce zemřou, tak zaplatí pět milionů rublů jejich rodinám. Na to ale neexistují žádné smlouvy,“ uvádí zakladatel organizace Ne gulagu Vladimír Osečkin.

Riziko smrti v bojích na Ukrajině je velmi vysoké. Podle nejnovějších západních údajů padlo či bylo zraněno bylo během invaze na Ukrajinu 75 tisíc Rusů. Tyto údaje Kreml popírá. Počty svých padlých zveřejnilo ruské ministerstvo obrany zatím pouze letos v březnu, tehdy přiznalo ztrátu necelých 1400 vojáků.