Situace v Záporožské elektrárně je bezvýchodná, míní Drábová. Okupanty nelze bezpečně vypudit

Bezpečnost jaderných zařízení by mimo jiné měla být zaručena jejich fyzickou integritou, nastínila Drábová. „Můžeme si říci, že střepiny, které létaly okolo kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem, už možná tu integritu, nechci říct, porušily, ale trochu diskreditovaly,“ hodnotí předsedkyně českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ukrajinské jaderné elektrárny byly konstruovány tak, aby odolaly „náhodné události“, vysvětluje expertka. Takovou událostí může být například pád vojenské stíhačky Su-25 nebo zásah raketou země–země. „Kdyby náhodou někdo zešílel tak, že by chtěl reaktor zničit, a vypálil do ochranné obálky baterii raket Grad, Kalibr nebo Iskander, tak to ta obálka nevydrží,“ popisuje.

Jako další zásadní bezpečnostní prvek uvádí Drábová stabilní dodávky elektrické energie z okolní sítě. „Slyšeli jsme, že ostřelování v pátek – ať už ho prováděl kdokoliv, nevíme, kdo to byl – se dotklo vedení velmi vysokého napětí. Elektrárna má samozřejmě záložní zdroje, ale přesto přerušení linky vnějšího napájení je něco, co zase diskredituje bezpečnost,“ vysvětluje.