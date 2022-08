Předsedkyně sněmovny USA Pelosiová Tchaj-wan navštíví, uvádí CNN

Přesné datum cesty Pelosiové zatím americké zdroje neuvedly, návštěva bude ale pravděpodobně trvat „hodiny, ne dny“, uvedla CNN.

Pelosiová, která v pondělí přiletěla do Singapuru, ve zveřejněném programu své asijské cesty Tchaj-wan nezmiňuje. Podle zveřejněného plánu zavítá do Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje a Japonska. Singapurské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP oznámilo, že Pelosiová a její doprovod budou v tomto městském státě v pondělí a úterý.

Japonská agentura Kjódó s odkazem na tchajwanská média uvedla, že předsedkyně americké sněmovny přiletí na ostrov v úterý večer a následující den se setká s prezidentkou Cchaj Jing-wen.

Preventivní odpor z Pekingu

Spekulace, že se Pelosiová zastaví na Tchaj-wanu, vyvolaly opakovaná varování ze strany Číny. Země považuje ostrovní stát za svou součást, třebaže je fakticky nezávislý, a těžko snáší, pokud k němu jako ke svébytnému celku přistupuje okolní svět. V pondělí proto také Peking prohlásil, že čínská armáda nebude nečinně přihlížet, pokud Pelosiová ostrov navštíví.

„Bylo by to hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny“, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien a varoval, že by situace vedla k velmi vážným následkům. Pelosiová by se stala nejvýše postaveným americkým činitelem, který by takovou návštěvu podnikl od začátku století.

Čínské výhrůžky

Čína demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Tvrdí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.