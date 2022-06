V Japonsku vznikla manga o husitských válkách

Autor Kóiči Óniši, který žije v Kanazawě, nemá s Českem nic společného, ale středověká Evropa ho fascinuje. „Husitské války jsou ve všech směrech dramatické. Zajímavá je válečná strategie i to, že příčinou bylo náboženství,“ vysvětluje výběr námětu Óniši.

Vystudovaný historik o sobě říká, že je otaku, introvert zahloubaný do dějin a anime. Jeho dílo má všechny náležitosti žánru včetně násilí. Ve dvanácti dílech vystupují historické postavy, o nichž Češi nepředpokládají, že je ve světě znají: Mikuláš z Husi, Jan Jiskra, Roháč z Dubé. Autor prokazuje i znalost zbraní a bojové taktiky.

„Japonci, kteří se učí česky, mi pomohli s češtinou, fanoušci historického válečnictví mě zasvětili do středověkého boje. Další informace jsem získal od japonského odborníka na českou historii,“ popisuje autor, který na sérii pracoval osm let a stal se kvůli tomu i členem historické společnosti. „Podnikl jsem studijní cestu do Prahy, Tábora a Kutné Hory. Současná podoba měst je jiná, ale dýchla na mě historie,“ dodává.

V současnosti Óniši tvoří mangu z jiného prostředí, nevylučuje ale, že se k českým dějinám vrátí.