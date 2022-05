K vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině se připojí Slovensko, Lotyšsko a Estonsko

Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová v úterý oznámila, že Slovensko, Lotyšsko a Estonsko se připojí k vyšetřování válečných zločinů spáchaných na Ukrajině. Ukrajina už identifikovala více než šest set Rusů podezřelých z těchto činů, přes osm desítek z nich už začala stíhat, uvedla. Mezi vyšetřovanými jsou Rusové všech hodností, „vrcholní vojenští představitelé, politici a agenti ruské propagandy“, dodala.

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan doufá, že se k vyšetřování přidají i další země. ICC podle Khana pracuje na otevření pobočky přímo v Kyjevě. Khan od začátku války již několikrát navštívil Ukrajinu.

Hlavní vyšetřování by mělo stát na ukrajinských úřadech, uvedla minulý týden Venediktovová. „Protože jenom my rozumíme své zemi, našim lidem, našemu prostředí,“ dodala. Svou roli by podle ní měl ale hrát i ICC v Haagu, a to při posuzování role ruského vedení v konfliktu, potenciálně i ruského prezidenta Vladimira Putina.