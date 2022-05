Konec západního zboží i vysoké ceny jsou realitou dnešního Ruska. Výhled je zamračený

Západní sankce se v Rusku začínají projevovat. V obchodech je sice zatím potravin dost, jenže se výrazně zvýšila jejich cena. Plné regály mají i některé módní řetězce západních značek, jenže na zboží se Rusové mohou jen podívat přes stažené rolety butiků.

Redaktorka Deníku N Petra Procházková v Horizontu ČT24 řekla, že západní sankce Rusové pociťují, není to však žádné drama. „Situace se teď trochu stabilizovala. Pokud jde o potraviny, tak když přijdete do samoobsluhy, tak tam to vypadá tak jako dřív,“ uvedla. Dopady sankcí se podle ní týkají spíš velkého byznysu nebo finančnictví.

Rusové jsou podle Procházkové velmi intenzivně uklidňováni, že země bez problémů sankce zvládne. „(Vladimir) Putin se ale nezmiňuje o tom, že inflace je dvacet procent a že automobilový průmysl prakticky krachuje. Ale proto, že lidé si nekupují auto, telefon nebo počítač každý den, tak zatím, myslím si, žádná panika nevládne,“ uvedla.

Známé západní firmy končí

Aktivity v Rusku už zmrazilo nebo z trhu zcela odchází víc než tisíc západních společností. Mezi posledními například kavárny Starbucks. Společnost bude asi dva tisíce zaměstnanců platit ještě půl roku. Rusko opustil i McDonald's – po třiceti letech prodal restaurace ruskému držiteli licence. Reagoval i Renault, a to i přes obrovské investice v zemi. Společnost prodala většinový podíl v největší ruské automobilce. „Jde o pokračování trendu odchodů amerických společností z Ruska, které je teď dlouhodobým nepřítelem,“ uvedl ředitel investičního průzkumu Captrust Christian Ledoux.