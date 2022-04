Podněstří hlásí další incidenty, dva rozhlasové vysílače ochromily exploze

Incident přichází den poté, co ministerstvem státní bezpečnosti v Podněstří otřásla série výbuchů. Tamní ministerstvo vnitra podle televize TSV sdělilo, že neznámí útočníci na budovu v Tiraspolu stříleli z granátometů.

Kdo stojí za útoky?

Bezpečnostní rada Podněstří podle TASS uvedla, že v pondělí a v úterý byly na území neuznané „republiky“ provedeny celkem tři „teroristické útoky“. Kromě pondělní střelby na budovu ministerstva bezpečnosti a nynějšího zničení vysílačů byla terčem útoku také vojenská jednotka u obce Parcani (Parkany), uvedla bez bližších detailů tisková služba podněsterského vůdce Vadima Krasnoselského. Členové rady zároveň zvýšili stupeň teroristického nebezpečí na kritický, což předpokládá posílení bezpečnostních opatření v tomto regionu.

V poslední době se o Podněstří v médiích hovoří v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kyjev se obává, že ruské síly se chystají území neuznávané proruské „republiky“ používat k podnikání dalších útoků na Ukrajinu. Ruský generálmajor Rustam Minněkajev minulý týden řekl, že v současné fázi invaze se ruské síly budou snažit získat kontrolu nad východní i jižní částí Ukrajiny, což jim umožní získat s Podněstřím pozemní spojení.

Moldavsko se bojí války

V Moldavsku panují obavy, že by se válka na Ukrajině mohla přenést také do této malé země. Moldavská prezidentka Maia Sanduová v reakci na incidenty svolala bezpečnostní radu státu. Její závěry by podle agentury Reuters měla zveřejnit v úterý v odpoledních hodinách.

Rumunský server Digi24 s odvoláním na sdělení podněsterského ministerstva vnitra uvedl, že obě sto metrů vysoké antény vysílaly v tomto regionu a přilehlých územích rozhlasové stanice z Ruské federace.