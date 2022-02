Do Česka se vrátí zatím jen jeden vlak s ukrajinskými běženci, druhý zůstane v Polsku

Druhý vlak zatím zůstane v Přemyšli a bude operativně použit podle dalšího vývoje humanitární situace na místě, sdělil mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský. Podle náměstka ředitele pro osobní dopravu ČD Jiřího Ješety se většina uprchlíků chce přesunout hlavně do Krakova, Katovic či Varšavy, proto se ČD dohodly s polskými kolegy, že český vlak mohou použít pro cestu uprchlíků do uvedených polských stanic.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože dráhy vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.

Jízdu ukončí v Bohumíně, odkud je možné pokračovat dalšími spoji na území celé České republiky, například do Břeclavi, Olomouce nebo Prahy. Do Bohumína by měl vlak dorazit po 15:00, uvedl mluvčí drah. Současně nevyloučil to, že čas dojezdu se může ještě změnit.

Původně se měly vlaky vracet do Česka v sobotu ráno v 8:00, v koordinaci s polskou stranou byl ale čas odjezdu spoje, který se do Česka vrací, podle mluvčího posunut, aby ho mohlo použít co nejvíce lidí, kteří v noci na sobotu a ráno přijeli z Ukrajiny.

Z Ukrajiny uprchlo přes sto tisíc lidí

Z Ukrajiny do Polska uprchlo od začátku ruské invaze tento týden už zhruba 100 tisíc lidí. Podle agentury Reuters to novinářům řekl náměstek polského ministra vnitra Pawel Szefernaker. Zástupkyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Kelly Clementsová v rozhovoru se CNN v noci na sobotu uvedla, že válka z Ukrajiny vyhnala tento týden do okolních zemí už přes 120 tisíc lidí, nejvíce právě do Polska.

V pátek odpoledne vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi sdělil, že za první necelé dva dny bojů uprchlo z Ukrajiny přes 50 tisíc lidí. Další tisíce míří do Moldavska, Rumunska, Maďarska a na Slovensko. Většinou jde o ženy a děti, muži ve věku od 18 do 60 let musejí ve své vlasti zůstat a bojovat. Ukrajinský prezident Volodymar Zelenskyj totiž nařídil mobilizaci.

Celkem UNHCR odhaduje, že by mohlo z Ukrajiny kvůli válce uprchnout až pět milionů lidí. „Pracujeme s odhady od jednoho do tří milionů (uprchlíků, kteří zamíří) do Polska… a scénářem s jedním až pěti miliony v součtu všech sousedících zemí,“ uvedla v pátek mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Shabia Mantoová.