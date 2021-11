Gazprom nezastaví vývoz plynu do Moldavska, Kišiněv hodlá dodávky uhradit v pátek

Gazprom v pondělí varoval, že by kvůli neuhrazené platbě 1,3 miliardy moldavských lei (zhruba 1,7 miliardy korun) mohl dodávky plynu do Moldavska do 48 hodin přerušit. Moldavská vláda ve středu uvedla, že podnikla veškerá opatření, aby zajistila páteční uhrazení splatné částky.

Gazprom se koncem října dohodl s Moldavskem na prodloužení smlouvy o dodávkách zemního plynu o pět let. Platnost smlouvy vypršela na konci září. Jednání o jejím prodloužení komplikovaly neshody kolem ceny plynu i dluhů za dřívější dodávky a Moldavsko se během rozhovorů kvůli obavám z nedostatku energie dokonce rozhodlo vyhlásit stav nouze.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell v říjnu prohlásil, že Moskva využívá zemního plynu k zastrašování Moldavska. Kreml odmítá, že by se snažil využít rozhovorů o dodávkách plynu k vytváření politického nátlaku.