Devátý listopad je světlý i temný, připomněl Steinmeier výročí pádu berlínské zdi i křišťálové noci

„9. listopad jistě není dnem oslav, dnem ohňostrojů a vojenských přehlídek, jako mají 4. července naši přátelé v Americe,“ řekl Steinmeier s připomínkou výročí americké nezávislosti. „Není to také vzpomínkový den v tom smyslu, kdy se sejdeme s vážnými výrazy v obličejích k nacvičeným a někdy také zkostnatělým rituálům.“

Datum je podle Steinmeiera kvůli své dvojznačnosti především německou událostí. „V mých očích je 9. listopad německý den v pravém slova smyslu,“ řekl prezident. „Je to dvojznačný den, je světlý i temný. Vyvolává nám bušení v srdcích a vhání slzy do očí. Nechá nás doufat v to dobré, co v naší zemi je, a nechá nás pochybovat tváří v tvář propasti.“

„Vydržet tuto dvojznačnost, nést v srdci světlo a stín, radost a slzy, to patří k tomu být Němcem. To je závazek 9. listopadu. A možná je to přesně to, co vytváří naše vlastenectví,“ dodal Steinmeier za přítomnosti kancléřky Angely Merkelové, předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basové, šéfa Spolkové rady Boda Ramelowa a předsedy ústavního soudu Stephana Harbartha.