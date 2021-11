Soud EU začal projednávat spor o důl Turów, podle Česka důvody k žalobě trvají

Obě strany dále jednají

Obě země se mezitím pokoušejí vyřešit situaci pomocí mezivládní dohody, o které začaly jednat na jaře. Zatím se jim však nepodařilo dospět ke kompromisu.

„Jednání stále probíhají, nebo minimálně konzulzace na úrovní ministrů životního prostředí. České ministerstvo říká, že je dohoda hotová z 99 procent, ovšem existuje tam to jedno, na kterém se nemohou shodnout, a to je výpovědní lhůta. Těžit by se mělo ještě dvaadvacet let, nicméně Polsko navrhuje, aby výpovědní lhůta byla jen dvouletá, což je nepřijatelné pro Česko,“ připomněl Dolanský. Doplnil, že tím také stále více trpí vzájemné polsko-české vztahy.

Varšava ale podle zpravodaje zároveň kvitovala výsledky českých voleb, tedy že by se do čela státu měla dostat ODS. „To je strana, která s polskou Právo a spravedlnost zasedá v jednom výboru, frakci Evropského parlamentu. A Poláci tak očekávají, že by mohli mít blíže k české straně a dohodnout se, “ dodal zpravodaj.