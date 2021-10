EU vznáší na Polsko požadavky s pistolí u hlavy, řekl premiér Morawiecki

„Naštěstí je to politický proces. A politické procesy mohou politici zastavit. To je to nejmoudřejší, co by mohli udělat. Protože pak spolu nebudeme hovořit s pistolí u hlavy,“ řekl předseda polské vlády.

Morawiecki nicméně uvedl, že Polsko do konce roku ukončí činnost disciplinární komory, která trestá soudce a kterou už dříve Soudní dvůr EU nařídil zrušit, a pokusí se tak zmírnit napětí s Bruselem.

Žádný polexit nehrozí

Komise podle něj ale porušuje unijní právo tím, že neschválí nebo Polsku nepřidělí peníze z fondu obnovy, a Varšava je připravena jí takový krok oplatit. „My ty peníze později nebo dříve dostaneme. Čím později je ale dostaneme, tím jasnější je to důkaz diskriminačního zacházení a diktátorského přístupu ze strany Evropské komise,“ dodal.

Morawiecki nicméně odmítl, že by spory s Bruselem mohly vést k celonárodní kampani za opuštění EU. „Až 88 procent Poláků chce zůstat v Unii a polovina z nich jsou voliči naší strany,“ uvedl. „Jsme přesvědčeni, že Polsko v ní musí zůstat. Není zde žádné riziko polexitu. Budeme tvrdě bránit Polsko jako součást EU,“ dodal. Polexitem se rozumí obdoba brexitu, tedy vystoupení Británie z Evropské unie.