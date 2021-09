Kalifornský guvernér Newsom podle prognóz přestál pokus o odvolání z funkce

Hlasovací místnosti se uzavřely v úterý ve 20:00 místního času (05:00 SELČ). Po sečtení necelých dvou třetin hlasů se pro setrvání Newsoma na postu guvernéra nejlidnatějšího státu USA vyslovilo zhruba 67 procent voličů.

Kalifornie je baštou Demokratické strany. Pokud by byl Newsom z funkce odvolán a nahrazen republikánským guvernérem, bylo by to velké překvapení a zároveň politická pohroma pro demokraty. Kalifornského guvernéra přijel den před hlasováním osobně podpořit prezident Joe Biden.

„Jsem pokorný a vděčný milionům a milionům Kaliforňanů, kteří uplatnili své základní volební právo,“ řekl Newsom podle agentury Reuters ve svém vítězném projevu v kalifornském hlavním městě Sacramento.

Právě skončené referendum je známé jako „odvolací volby“. Při nich je voličům pokládaná otázka, zda si přejí nebo nepřejí jistého činitele ve funkci. Letos mohli podpořit některého ze 46 uchazečů o Newsomův post, z nichž ten nejúspěšnější by se stal novým guvernérem v případě, že by více než 50 procent hlasujících podpořilo sesazení toho stávajícího. Největší šance z Newsomových vyzyvatelů se před hlasováním dávaly republikánu Larrymu Elderovi.