Sdružení Čierne diery svými grafikami propaguje zapomenutou slovenskou architekturu

Sdružení originálním způsobem propaguje zapomenutou architekturu. Například Most SNP, bývalou synagogu v Žilině nebo zchátralý lázeňský dům v Trenčianských Teplicích. Čierne diery nadchly Slováky pro architekturu.

V košickém Kulturparku je nyní k vidění 242 grafik od 75 autorů, říká zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský. Loni se kolekce stala součástí sbírek Slovenské národní galerie.

Nadšenci se snaží oslovit co nejširší veřejnost

Grafiky sdružení – většinou v nákladu dvou set kusů – bývají okamžitě vyprodány. Na trhu pak mají hodnotu stovek až tisíců eur. K nejdražším patří vyobrazení Slovenského rozhlasu nebo série s národním archivem.

„Začínali jsme jako nadšenecké sdružení, které o takových stavbách psalo a publikovalo fotografie. Snažíme se dostat tato témata mezi velmi široký okruh lidí, aby jim mohl rozumět každý, aby si vytvořil vztah ke svému okolí,“ vysvětluje spoluzakladatel sdružení Čierne diery Martin Lipták.

Výtěžek z grafik pomohl vrátit do parku sochu

Mají už desetitisíce fanoušků na sociálních sítích. Toho využívají k charitě a podpoře kultury. Výtěžek z grafik pomohl například vrátit do parku v Piešťanech monumentální sochu Alexandra Trizuljaka. „Jeho díla tím, že se stal nepohodlným pro režim, musela v sedmdesátých letech opustit veřejný prostor. Sochu jsme dávali repasovat, i když je celkem v dobrém stavu,“ řekla urbanistka Čiernych dier Lívia Gažová.

Členové sdružení vydávají knihy a mapy, pořádají exkurze. Respekt si ale získali hlavně tím, že jsou věrní původnímu poslání. „Čierne diery nám ukázaly, co všechno tu máme, jak jsme si to nechali zničit, ale není to jen samoúčelná kritika. Naopak, dokážou vzbudit zájem, abychom ty věci, co ještě existují, nějakým způsobem zachránili,“ uvádí teoretička umění Nina Gažovičová.

I když by mohli, nezvyšují náklady grafik ani jejich cenu. Výtisk u nich obvykle vyjde na 25 eur, dodává zpravodaj.