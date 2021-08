Poslední oběť berlínské zdi nově připomíná pomník. Okolnosti smrti vojáka Odincova nejsou jasné

O Odincově osudu Nookeová řekla, že voják před půlnocí 1. února 1979 ukončil hlídku západně od Berlína. Odevzdal zbraň velicímu důstojníkovi a řekl mu, že si ještě zajde do sousední vesnice do hospody. I když mu v odchodu důstojník nijak nebránil, je opuštění jednotky považováno za nestandardní. „Proč ho nechal jít? To nevíme,“ připustila zmocněnkyně. Vesnice, kterou mohly být Dallgow či Seeburg, ale jeho očividným cílem nebyla.

„Jaký byl tedy jeho záměr? Chtěl utéct? Proč tedy nezamířil nejkratší cestou k hranici? A proč šel středem silnice?“ položila si Nookeová otázky, na které zatím neexistuje odpověď. „Jisté je jen to, že Odincov je jednou z nejméně 140 obětí berlínské zdi,“ řekla Nookeová.

„Jeho smrt byla následkem konfrontace mezi Východem a Západem, konfrontace vyvolané nacismem. Nebýt nacismu, Německo by nebylo rozděleno na spojenecké okupační zóny a Odincov by mohl žít,“ poznamenala s tím, že přes třicet let je zeď minulostí, ale stopy rozdělení Německa jsou napříč společností stále viditelné. „O to více si musíme cenit znovuzískané svobody,“ dodala.