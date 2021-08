Juan Carlos podle tisku touží po návratu domů. Exil v Emirátech se stal zlatou klecí

Bývalý král Juan Carlos I. by se rád vrátil do Španělska, které opustil vloni kvůli finančním a daňovým skandálům. Pro návrat ale nenastala vhodná doba, protože bývalá hlava státu stále nevyřešila své problémy s daňovými úřady, uvádějí španělské noviny. Třiaosmdesátiletý monarcha se přesně před rokem uchýlil do Spojených arabských emirátů, kde však údajně trpí samotou.