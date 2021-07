Obvinění ze založení požáru na americké válečné lodi si vyslechl člen posádky

Obviněný byl v době incidentu členem posádky lodi, prohlásil mluvčí třetí flotily amerického námořnictva Sean Robertson. Americké úřady nezveřejnily jeho jméno ani žádné další podrobnosti o případu, včetně možného motivu činu. Obviněn byl ale ze žhářství a úmyslného ohrožení lodi.

Požár na lodi vypukl 12. července 2020, když bylo na palubě 160 lidí. Více než 60 členů námořnictva a civilistů bylo ošetřeno poté, co utrpěli lehká zranění, vyčerpání z horka nebo se nadýchali kouře. Ten se tehdy valil do výšky 250 metrů. Do hašení se zapojily i vrtulníky a lodě s vodními děly.