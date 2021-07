Pandemie ve světě: Počet nově nakažených v Tokiu poprvé překonal tři tisíce za den, Sydney prodloužilo uzávěru

„Situace je opravdu vážná, lékaři už dříve říkali, že jakmile denní přírustek nakažených přesáhne dva tisíce, tak už bude mít zdravotnictví vážné problémy a nemuselo by to zvládnout. Teď vidíme, že to je dokonce přes tři tisíce a lékaři říkají, že pokud delší dobu několik dní po sobě skutečně bude přibývat dva až tři tisíce denně, tak problémy nastanou,“ přiblížila také zpravodajka ČT na Dálném východě Barbora Šámalová.

V Sydney a okolí, kde žije přes šest milionů lidí, obyvatelé nesmějí opouštět domovy s výjimkou cesty do zaměstnání, k lékaři či na nákup potravin. Obavy zde vyvolává rostoucí počet lidí infikovaných vysoce nakažlivou mutací delta. Počty nakažených ve státě Nový Jižní Wales jsou nejvyšší od března. „Dokud neklesnou téměř k nule, tvrdá opatření budou pokračovat,“ uvedly úřady.

V boji s koronavirem byla Austrálie doposud úspěšnější než mnoho jiných států s vyspělými ekonomikami. Podařilo se jí to díky rychlému uzavření hranic, důslednému trasování kontaktů a krátkým přísným uzávěrám. Od začátku pandemie země zaznamenala jen něco přes 33 200 případů koronavirové nákazy a 920 lidí tam v důsledku nemoci covid-19 zemřelo. Naopak tempo očkování je pomalé.

„Před vámi čeká 401 032 lidí,“ oznámila vládní stránka zájemcům o očkování v Jižní Koreji

Na začátku pandemie covidu-19 patřila Jižní Korea mezi modelové země díky způsobu, jakým se jí dařilo držet nákazu na uzdě. Nyní ji ale sužuje nejhorší epidemická vlna a počty nakažených lámou denní rekordy, aktuáně bylo ohlášeno 1896 nových případů. Navíc v zemi vázne očkování a vláda je tak pod palbou kritiky.

Když se zkusili Jihokorejci tento měsíc připojit k vládní stránce, kde si mohli zaregistrovat termín očkování proti covidu-19, otevřelo se okno, které je informovalo, že je čeká „malé zpoždění“, napsal zpravodajský server The New York Times.

„Před vámi čeká 401 032 lidí,“ stálo na jednom z těchto oken, které zoufalí Jihokorejci sdíleli v podobě screenshotu na internetu. „Předpokládaný čas vašeho čekání: 111 hodin, 23 minut a 52 vteřin,“ stálo na vládním webu.

Jižní Korea patří mezi nejméně proočkované země ze skupiny G20; ke středě dostalo alespoň jednu dávku očkování jen 34,9 procenta z 52 miliónů obyvatel. Ostatní rozvinuté země mají 55 až 70 procent naočkovaných obyvatel.

Kritici uvádějí, že vláda usnula na vavřínech svého raného úspěchu v boji s pandemií a neodhadla, jak naléhavě si Jižní Korea potřebuje zajistit dávky očkování. A tyto chyby se nyní projevují ve chvíli, kdy je země proti koronaviru nejzranitelnější.

Tento měsíc úředníci oznámili, že se mohou začít registrovat lidé ve věkové skupině nad 50 let. Až deset miliónů lidí se najednou připojilo na vládní stránky - a systém navržený ke zpracování maximálně tři sta tisíc požadavků najednou se zhroutil.

Mnoho žadatelů zjistilo, že musí zahájit celý proces registrace od začátku - opět po mnoha hodinách čekání. Frustrovaní Jihokorejci to označili za sisyfovský úkol a přirovnávali jej ke snaze sehnat vstupenky na vyprodaný koncert K-popové chlapecké kapely BTS.

Nejnovější vlna nákazy jihokorejské činitele zaskočila. Ještě před několika týdny vláda zvažovala před letními prázdninami uvolnit restrikce. Oznámila, že od prvního července budou moci společně stolovat až šestičlenné skupiny lidí, otevřou se noční kluby a restaurace, kavárny a tělocvičny budou moci zůstávat otevřené do pozdějších nočních hodin.

Epidemiologové před uvolňováním restrikcí varovali - právě kvůli nízké proočkovanosti a šíření nakažlivější varianty koronaviru delta. Jejich varování se ukázalo být správné a jihokorejská vláda tento měsíc namísto úlev ohlásila dosud nejpřísnější koronavirová omezení.

Patří mezi ně omezení soukromých společenských sešlostí po šesté hodině večer jen na dvě osoby, uzavření kostelů a nočních klubů a zákaz návštěv v domovech s pečovatelskou službou a nemocnicích. Zakázané jsou protesty a shromáždění, a na svatby a pohřby mohou jen rodinní příslušníci.

Německo možná rozšíří povinnost testování při příjezdu do země

Německo by mohlo uspíšit rozšířenou povinnost testů na koronavirus při cestách do země z ciziny. Lidé, kteří nebudou očkovaní či neprodělali covid-19, budou muset mít asi už od 1. srpna potvrzení o negativním testu i při cestách autem či vlakem. Podle agentury DPA to řekl v úterý večer bavorský premiér Markus Söder (CSU) v televizi ARD. Podle DPA se povinnost testů i pro cesty pozemní dopravou do Německa původně zamýšlela od 11. září.

„Pravidlo je relativně jednoduché, každý, kdo dorazí, ať autem, vlakem či letadlem, bude potřebovat test,“ řekl Söder. Nyní platí tato povinnost jen pro lidi, kteří do Německa přiletí letadlem. Bavorský premiér se nevyjádřil, zda se tato povinnost bude týkat i očkovaných a lidí, kteří covid-19 prodělali. Už dříve ale podle DPA spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) uvedl, že kdo prokáže očkování či vyléčení z covidu-19, „samozřejmě žádný test nepotřebuje“.

Podle Södera i Seehofera budou kontroly potvrzení o bezinfekčnosti na silnicích namátkové. Kontroly na hranicích Söder vyloučil.

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo 2768 nových případů nákazy koronavirem a 21 úmrtí spojených s covidem-19, oznámil dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Počet nakažených je vyšší než před týdnem, kdy německé úřady hlásily 2203 infekcí.

Takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se za tuto dobu v průměru nakazilo na sto tisíc obyvatel, od 6. července stoupla ze 4,9 na aktuálních 15,0. V úterý byl tento ukazatel na hodnotě 14,5.