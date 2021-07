Západ viní Čínu z nedávných kybernetických útoků. Peking podle něj využil nájemné hackery

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ve svém prohlášení hovoří o „škodlivých kybernetických aktivitách vedených z území“ Číny. Podobně jako spojenci zmiňuje kromě útoku na e-mailové servery i další incidenty, „které cílily na vládní instituce a politické organizace v EU a v členských zemích“.

„Tyto aktivity lze spojit s hackerskými skupinami známými jako APT 40 a APT 31 a byly vedeny z čínského území s cílem krádeže duševního vlastnictví a špionáže,“ uvedl Borrell.

Výzvy k respektování mezinárodních norem

Podle deníku The New York Times (NYT) představují nynější oznámení první případ, kdy Washington obviňuje Peking z najímání kriminálních skupin za účelem vést rozsáhlé hackerské útoky. Pro Británii je to podruhé, co její vláda veřejně spojila Čínu s konkrétním kybernetickým incidentem, napsala na Twitteru reportérka britské televize Sky News.

Agentura AP podotýká, že připisování viny ze strany USA není spojené s žádnými sankcemi. Vláda ale i samotné oznámení v tomto směru vnímá jako důležité, uvedl nejmenovaný vysoce postavený činitel. „Nevylučujeme další kroky, abychom dohnali Čínu k odpovědnosti,“ dodal.

Ani šéf unijní diplomacie se ve svém komuniké explicitně nezmiňuje protičínské sankce a zůstává u výzvy, aby se Čína držela mezinárodních norem a aktivity hackerů potlačovala. List NYT tento odsudek v podání EU hodnotí jako neobvyklý, „protože většina členských zemí se dosud zdráhala veřejně kritizovat Čínu, která je významným obchodním partnerem“.