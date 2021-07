Slovensko otevřelo všechny přechody a zavedlo karanténu pro cestující bez očkování

video Zpravodaj ČT na Slovensku přibližuje nová pravidla pro příjezd do země

Pendleři zatím mají výjimku

Osobám starším dvanácti let nadále obecně zůstane povinnost elektronicky se registrovat nejpozději při vstupu na Slovensko. Plně očkovaným proti covidu-19 platí registrace půl roku.

Výjimky z pravidel platí pro pendlery. Do konce sprna jim stačí potvrzení od zaměstnavatele, že mají ve druhém státě zaměstnání. Jednou týdně si musí udělat PCR test. Od září mají výjimky padnout, do té doby mají pendleři čas se nechat naočkovat, přibližuje zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

Elektronický formulář nemusejí vyplnit cestující, kteří plánují pouze tranzit. V takovém případě ale musejí využít stanovené dopravní koridory a zastavit pouze kvůli čerpání pohonných hmot. Registrace se nevztahuje ani na členy posádek v nákladní, autobusové, vlakové či letecké dopravě, kteří také nemusejí do karantény.

Slováci odstřižení od Slovenska

Slovensko obnovuje provoz i přes menší hraniční přechody, jejichž uzavření na začátku tohoto týdne zkomplikovalo cestování i mezi Českem a Slovenskem. K obnovení provozu dojde poté, co vláda vyčlenila na pomoc policistům pracovníky finanční i vězeňské správy.

V pátek ráno slovenská policie upozornila na rozsáhlé kolony na dálničním hraničním přechodu Čunovo/Rajka na okraji Bratislavy. Tento přechod je součástí vyčleněného silničního koridoru pro tranzitní dopravu mezi Českem a Maďarskem.

Skupina nespokojených Slováků tam zablokovala dopravu směrem do hlavního města. Mnoho Slováků se totiž kvůli nižším cenám nemovitostí z metropole přestěhovalo do asi dvacet kilometrů vzdálené maďarské vesnice Rajka. Nová pravidla jim komplikují dojíždění za prací či do slovenských škol.