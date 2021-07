Europoslanci chtějí tvrdý postup vůči Maďarsku kvůli jeho zákonu s pasážemi o LGBT komunitě

Primárně mělo jít o zákon, který by zpřísnil tresty za sexuální násilí na dětech. S tím souhlasila i maďarská opozice. Poslanci vládní strany Fidesz ale na poslední chvíli přišli se změnami, které opozice, nevládní organizace i většina států Evropské unie považuje za diskriminaci a útok na menšiny. K zákonu přidali pasáže zakazující propagaci sexuálních menšin. Někteří experti upozorňují, že jde spíše o politické prohlášení a ideologické vymezení než o zákon.

Norma přijatá v červnu vstoupila podle rozhlasové stanice Radio Free Europe či francouzské televize France 24 v platnost ve středu, zatímco agentura AFP tvrdí, že se tak stane ve čtvrtek. Zákon mimo jiné zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví.

„Souhlasili jste s našimi hodnotami“

Většina europoslanců se k zákonu staví kriticky a část z nich chce vyzvat země EU k ráznějšímu postupu vůči Budapešti. Podle europoslanců je omezení jakékoli menšiny nebezpečím pro celou společnost. „Jde o svobodu projevu nás všech, základní práva nás všech,“ řekla německá europoslankyně za Zelené Terry Reintkeová.

„Když jste se rozhodli vstoupit do Evropské unie, podepsali jste její smlouvy a tvrdili jste, že souhlasíte s našimi základními hodnotami a principy,“ vzkázala Maďarsku například nizozemská europoslankyně Liesje Schreinemacherová (Renew Europe). „Nejde o situaci, kdy byste si mohli vybírat jen to, co se vám hodí,“ dodala.