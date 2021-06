New York bude volit nového starostu. Demokratické primárky rozhodnou o favoritovi

Oficiální výsledky demokratických primárek ale možná budou známé až kolem poloviny následujícího měsíce. Volební komise demokratů začne sčítat korespondenční hlasy teprve 6. července a bez jejich započtení budou výsledky patrně neprůkazné. Jen do pondělí dorazilo komisi 87 tisíc korespondenčních hlasů a počítat se mohou i ty, které dorazí do konce příštího pracovního týdne. Podle agentury AP by poštovní hlasy mohly tvořit až pětinu celkového počtu.

„Budu vaším starostou. Chci, abyste zase začali věřit. Pojďme našemu městu vrátit lesk,“ prohlásil podle listu The New York Times (NYT) v přibližně čtyřicetiminutovém večerním projevu.

Příští starosta bude řešit problémy u policie i nedostupnost bydlení

Hlasování demokratů je ostře sledované nejen proto, že nemělo jasného favorita, ale i kvůli premiéře volebního systému s možností podpořit několik kandidátů. Účastníci mohli místo odevzdání hlasu jedinému z nich na volebním lístku seřadit podle svých preferencí až pět uchazečů. Pakliže by někdo z kandidátů obdržel přes padesát procent „prvních hlasů“, stal by se vítězem jako v klasických volbách a další hlasy by do hry nevstupovaly.

V opačném případě začne přepočítávání podle žebříčků na hlasovacích lístcích. To probíhá po kolech, přičemž před každým z nich vypadává kandidát s nejnižším ziskem, načež se voliči, kteří jej měli na prvním místě, přerozdělí mezi ostatní kandidáty podle další nejsilnější preference. NYT uvádí, že první výsledky tohoto přepočítávání se očekávají nejdříve příští týden.

V kampani převládala hospodářská témata, společně s debatami o nárůstu kriminality a nejrůznějších reformách policie. Agentura Reuters předesílá, že příští newyorský starosta bude postaven před řadu složitých výzev včetně ekonomických nerovností, problémů u policie či nedostatku dostupného bydlení ve městě s více než osmi miliony obyvatel.