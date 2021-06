Někdejší šéf britské Dolní sněmovny Bercow přešel k labouristům. Hned zaútočil na Johnsonovu vládu

Bercow se vrací na politické bojiště poté, co se před volbami roku 2019 rozhodl opustit funkci šéfa sněmovny a zároveň už znovu nekandidovat na poslanecké křeslo, které zastával od roku 1997. Jeho konzervativci tehdy pod vedením Johnsona šli do prosincových předčasných voleb se slibem, že na základě později přijaté „rozvodové dohody“ dokončí odchod Británie z Evropské unie, který Bercow nepodporoval.

Nyní Bercow v rozhovoru s nedělníkem Observer vyjádřil názor, že Konzervativní strana se stala populistickým, nacionalistickým „a někdy i xenofobním“ uskupením. Premiér Johnson podle něj přes časté sliby o vyrovnávání regionálních nerovností v Británii nemá žádnou vizi „spravedlivější společnosti“ a je „mizerným správcem“.

„Pokud jste jako já přesvědčeni, že tato vláda nevěstí nic dobrého a není způsobilá k vládnutí… musíte se zamyslet nad tím, zda s ní chcete skoncovat. A chcete-li s ní skoncovat, pak si musíte položit a zodpovědět otázku, jak lze něčeho takového dosáhnout. A podstata věci je taková, že ve Spojeném království je jedinou důvěryhodnou cestou k odstranění tohoto kabinetu zvolení labouristické vlády,“ vysvětloval 58letý politik své uvažování v televizi Sky News.

Deník The Guardian Bercowův přechod k labouristům popisuje jako nejnovější kapitolu „mimořádné politické odyseje“ člověka, který do Konzervativní strany vstoupil v 17 letech a hovoří o sobě jako o někdejším „fanatickém pravičákovi“. Po přelomu století se ovšem rodák z předměstí Londýna přiklonil k liberálnějšímu a více mezinárodně orientovanému křídlu strany. V letech 2017 až 2019 pak Bercow výrazně zasahoval do parlamentní bitvy o podobu brexitu, přičemž od euroskeptického křídla Konzervativní strany pravidelně čelil obviněním ze snahy sabotovat odchod z EU.

„Tohle nikoho nepřekvapí,“ komentoval anonymně Bercowův přechod k labouristům představitel britské vlády. Podle „vysoce postaveného“ zdroje zpravodajského webu BBC vývoj ukazuje, že labouristé jsou stále „stranou setrvání“ (v Unii).