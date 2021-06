Maďarský parlament i přes odpor veřejnosti schválil přípravné kroky ke vzniku čínské univerzity

Na budapešťských pozemcích chce maďarská vláda do tří let postavit kampus čínské univerzity Fu-tan. Zaplatí jej a půjčí si na to takřka 40 miliard korun – paradoxně od Číny. Opozici, ale i část voličů vládního Fidészu, to v první červnový víkend vyhnalo do ulic.

„Nesouhlasím s posilováním feudálních vztahů naší země s Čínou,“ řekl student Patrik, který se protestu zúčastnil. Finanční prostředky by podle protestujících měly být využity „ke zlepšení vlastních univerzit místo budování čínské“.

Síla domácího odporu ale premiéra Orbána přiměla k nečekanému ústupku. Řekl, že projekt čínské univerzity předloží občanům v referendu. Ale až napřesrok, po volbách. Přesto formální přípravy pokračují. Poslanci už schválili darování pozemků univerzitní nadaci.