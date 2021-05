Reportéři ČT: České bojovníky na Donbasu vyšetřuje policie. Někteří měli připravovat domobranu na válku

„Příklon k Rusku tam je, protože ta země nás neohrožuje. My ho bereme, stavíme se proti tomu, odkud jde to skutečné ohrožení,“ řekl dříve předseda domobranecké organizace Ivan Kratochvíl, který je podle Mareše bývalým důstojníkem československé lidové armády.

„Velký nárůst tyto organizace zaznamenaly u nás i v zahraničí během migrační krize. Začaly se stylizovat do role ochránců hranic,“ řekl odborník. Příslušník aktivních záloh Václav Marhoul uvedl, že většinu příslušníků organizací přitom tvoří někdejší českoslovenští vojáci. „Je to vidět na jejich rukávových znacích nebo jak se hlásí k Varšavskému paktu či celému komunistickému zřízení,“ podotkl.

Kratochvíl se na Donbase setkal s dalšími dvěma Čechy

Kratochvíl měl za minulého režimu blízko k ruským tajným službám. Od roku 1987 působil jako agent StB s krycím jménem Veterán a za udávání dokonce dostával odměny. „Zachovaly se vlastnoruční zprávy. To všechno ukazuje na to, že šlo o aktivního, vědomého spolupracovníka. Nebyl to nějaký speciální agent, ale spíše normální udavač, který mohl spoustu lidí přivést do neštěstí,“ tvrdí badatel Radek Schovánek.

Další důležitou postavou organizace je náčelnice Andrea Krulišová. „Byla asi nejradikálnějším členem organizace, s jakým jsem se setkal. Ráda se fotila se zbraněmi, třeba poloautomatickými puškami,“ podotkl Forró. Podle Mareše se jedná o osobu, která ve spolku působila na postu aktivní organizátorky a udržovala jeho každodenní chod.

Dalším z obviněných, kteří se vypravili na Donbas, je pravoslavný kněz Ivan Hadrava. „Je to velmi zajímavá postava. Víme, že pravoslavná církev moskevského patriarchátu je v bezpečnostní komunitě naší země považována za prodlouženou ruku ruských tajných služeb,“ popisuje slovenský novinář Forró. Hadravův právní zástupce Tomáš Trojan Reportérům ČT řekl, že jeho klient veškeré jednání, které mu je kladeno za vinu, popírá.