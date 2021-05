Irské zdravotnictví se stalo terčem kyberútoku. Úřady vypnuly informační systémy

„Je to velmi sofistikovaný útok, není běžný. Má dopad na všechny naše národní a lokální systémy, které byly zapojeny do všech našich služeb. Očkovací program naštěstí pokračuje. Je to oddělený systém,“ řekl Reid veřejnoprávní televizi RTÉ.

Útok podle něho postihl převážně informace uložené na centrálních serverech, a ne nemocniční zařízení. Někteří irští lékaři nicméně museli odmítat poskytování péče pacientům. Například v Dublinu během pátku jedna porodnice zrušila všechna ambulantní ošetření. To se však netýká žen těhotných 36 týdnů a více nebo těch vyžadujících naléhavou péči.

Vyděračský program, který si uživatel nechtěně stáhne třeba kliknutím na zdánlivě neškodný link v e-mailu, zablokuje přístup k systému a za odblokování požaduje výkupné. Takový útok se liší od krádeží dat a jiných hackerských útoků.