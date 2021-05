Německou SPD povede do voleb Scholz, slibuje minimální hodinovou mzdu 12 eur

Scholzovu kandidaturu na spolkového kancléře podpořilo zhruba 96 procent delegátů sjezdu SPD.

Klimatické neutrality by podle představ německých sociálních demokratů mělo být dosaženo nejpozději do roku 2045. Předtím, do roku 2040, by měla elektrická energie pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů. SPD přitom považuje ochranu klimatu za „motor zaměstnanosti“.

Minimální hodinová mzda 12 eur?

Důraz SPD na sociální záležitosti by se podle schváleného programu měl odrazit například ve výši minimální mzdy, v kolektivně sjednaných mzdách zdravotních sester, ale i v dalších obdobně zamýšlených krocích.

Scholz prohlásil, že hodlá stát na straně „obyčejných lidí“ a zajistit zlepšení „běžného života“. „Budu usilovat o minimální (hodinovou) mzdu ve výši 12 eur (přes 300 korun),“ zdůraznil mimo jiné. „To znamená zvýšení mzdy pro zhruba deset milionů zaměstnanců,“ dodal. V současnosti činí minimální mzda v Německu 9,5 eura (zhruba 240 korun).

Jako ministr financí připravil Scholz bezprecedentní balíky opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií covidu-19. Pomohl tak německé ekonomice odvrátit masové propouštění a přestát koronavirovou krizi lépe, než tomu bylo v případě jiných evropských zemí, například Francie a Itálie, napsala agentura Reuters.

Podle dubnových průzkumů by SPD mohla v zářijových volbách do Spolkového sněmu získat kolem 15 procent hlasů, s nimiž by skončila třetí.