Nebýt Skripala a Vrbětic, o ruských akcích v Bulharsku už by se nepsalo, říká novinář

Podle bulharského novináře Nikolaje Stojanova by případ útoku na Gebreva z dubna 2015 vyhasl, nebýt dění ve Velké Británii. Tam se v březnu 2018 pokusili dva agenti ruské tajné služby GRU otrávit bývalého špiona Sergeje Skripala. V obou případech byl použit nervový jed novičok.

S podezřením na zapojení Moskvy do otravy Emiliana Gebreva přišla Sofie loni. „Pokud by tehdy nebyly informace o Skripalovi, a teď o dění v Česku, případ by v Bulharsku byl mrtvý už před lety,“ myslí si Stojanov.