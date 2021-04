Jugoslávský pas ničemu nebrání. Zastánce Srbů a nobelista Peter Handke zůstává rakouským občanem

Že Handke obdržel v roce 1999 jugoslávský cestovní doklad, vyšlo najevo krátce po oznámení, že dostane Nobelovu cenu za literaturu za rok 2019. Vyvstala proto otázka, zda byl zároveň s tím držitelem jugoslávského a nyní srbského občanství. Podle rakouských zákonů by tímto přestal být rakouským státním příslušníkem.

Korutanský hejtman v reakci na tyto pochybnosti nařídil prověřit, zda má být rakouské občanství Hankemu odňato. Literát, který momentálně žije v Chaville poblíž Paříže, opakovaně odmítal, že by byl držitelem srbského občanství. Pas podle svých slov používal jenom proto, že mu usnadňoval cestování do Jugoslávie.

Vláda: O občanství nežádal

Korutanská vláda, které o věci přísluší rozhodovat, mu nyní dala za pravdu. Uvedla, že podle rakouských zákonů by Handke občanství pozbyl pouze v případě, že by o jugoslávské či srbské sám zažádal. To se podle ní neprokázalo. Korutanský kabinet ve svém právním rozboru poukázal také na to, že srbské zákony nedovolují udělit občanství někomu, kdo v zemi předtím nežil po stanovené období.

„Peter Handke byl a zůstává Korutancem a rakouským občanem. Jsem rád, že je tato debata konečně ze stolu a že se napříště o pozitivní novinové titulky postará jen velkolepé literární působení našeho nositele Nobelovy ceny,“ řekl hejtman Kaiser agentuře APA.