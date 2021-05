Symbol New Yorku slaví 90. narozeniny. Empire State Building byla desítky let nejvyšší budovou světa

Nejvyšší budova

Dlouhá léta vévodila nejvyšším stavbám světa se svými třemi sty metry Eiffelova věž. Ta byla dokončena v roce 1889 a jako první ji svou výškou předčila až o 41 let později newyorská Chrysler Building s 320 metry. V té době ale vrcholila výstavba domů po celém Manhattanu a architekti se ve stavbě mrakodrapů předháněli. Budova si tak prvenství moc dlouho neudržela – ani ne o rok později Chrysler překonala právě Empire State Building s 380 metry.

Té pak titul nejvyšší budovy světa pěknou řádku let nikdo nesebral, držela si ho celkem 40 let. V roce 1972 ji překonala severní věž Světového obchodního centra. Empire State Building tak už nebyla nejvyšší na světě, ani v USA a dokonce ani v New Yorku.

Za tragických okolností jí však byl 11. září 2001 titul nejvyšší budovy New Yorku navrácen – po zřícení budov Světového obchodního centra během teroristických útoků. V rámci USA pak byla třetí nejvyšší po Willis Tower a Trump International Hotel and Tower.

Své znovu nabyté newyorské prvenství si budova držela asi dvanáct let, než byla roku 2013 dostavěna za „dvojčata“ náhrada – nové světové obchodní centrum nazvané One World Trade Center. To svou výškou Empire State Building opět překonalo.