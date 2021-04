Bidenův virtuální klimatický summit startuje. V plánu má přesvědčit Čínu k většímu důrazu na ekologii

Summit vystihují i další poprvé. Nikdy předtím takto zásadní globální schůzka neprobíhala on-line a nebyla streamována po celém světě. Může to ovlivnit ale i její obsah, protože tato podoba změní povahu diplomatického jednání a není jisté, jak se během něj zachovají zástupci zemí, které úplně nesouzní s vizemi hostitelských Spojených států.

Prezident Biden na summitu uvítá zhruba čtyřicítku světových lídrů . Jeho cílem není pouze dát nový impulz snaze o zmírnění dopadů klimatické změny, ale také by mělo jít o jeho první velké gesto jako lídra „nejmocnější země na světě“.

Nová americká administrativa si od plánu slibuje, že by společně s Evropskou unií takto vysoko stanovenými cíli mohla přesvědčit klíčové země jako Čínu, Rusko, Indii nebo Brazílii k většímu zapojení do ochrany klimatu. I když jsou Spojené státy pořád druhým největším znečišťovatelem světa, zhruba 85 procent celkových emisí pochází odjinud.

Takto nastavený cíl by byl tedy téměř dvojnásobně tak ambiciózní oproti plánům, které podepsal v roce 2015 prezident Barack Obama v rámci přelomové Pařížské dohody o klimatu.

Plán americké vlády na omezení emisí je bombastický. V roce 2030 by se chtěla dostat na hodnoty okolo padesáti procent toho, co země vypouštěla v roce 2005. Bidenův postoj ke klimatu je známý dlouhodobě a byl i jedním z témat loňské předvolební kampaně.

„Pro Evropskou unii je to zásadní chvíle. Dosáhli jsme ambiciózní dohody, která vpisuje náš cíl klimatické neutrality do závazné normy, aby vedla naši politiku v příštích třiceti letech,“ reagoval na dohodu vyjednavačů místopředseda Komise Frans Timmermans.

Zákon by měl vytyčit cestu k dosažení klimatické neutrality k roku 2050, kdy by EU jako celek neměla produkovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyvážit například výsadbou nových stromů.

Členské státy Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu se pak ve středu shodli na parametrech takzvaného klimatického zákona. Půjde o zásadní právní mezník ekologické strategie EU, který určí parametry dosažení nového závazku, podle něhož Unie omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Opakovanou otázkou s blížícím se termínem summitu bylo také zapojení Číny. Její prezident Si Ťin-pching nakonec ve čtvrtek na summitu vystoupí. Prezident Si by měl také přes video pronést důležitý projev, jak avizovala jeho mluvčí. I když si fyzicky ruce nepodají, půjde tak o první setkání čínského a amerického prezidenta od lednového nástupu Joea Bidena do funkce.

Po setkání uvedli, že se shodli na konkrétních krocích, které mají v této dekádě přispět ke snížení emisí, a chtějí společně s ostatními zeměmi bojovat proti změně klimatu. Rozhovory tak obě země obnovily poté, co bývalý americký prezident Donald Trump Spojené státy stáhl z Pařížské klimatické dohody.

Čína se zavázala, že její emise dosáhnou vrcholu v roce 2030 a do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. To znamená, že bude muset zastavit spalování všech fosilních paliv, nebude se to ale týkat například emisí metanu ze zvířecích farem, který je také jedním ze zásadních skleníkových plynů ohřívajících planetu.

Omezit bude muset Čína také svoje uhelné elektrárny. I přes taková prohlášení je zatím realita částečně odlišná, protože například regionální samosprávy naopak další uhelné elektrárny budují, aby pomohly svojí ekonomice.

Aby deklarované cíle Čína splnila, musela by uzavřít stovky elektráren spalujících uhlí. Nyní jich po celé zemi provozuje více než tisíc, což tvoří přes polovinu celosvětové kapacity tohoto zdroje energie.