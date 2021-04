Co Michelangelo tesal tři roky, zvládne tiskárna za pár dní. V Itálii vzniká dokonalá kopie Davida

Lasery nejprve musely zmapovat povrch sochy na tisíciny milimetru. Nerušené práci nic nebránilo – florentská galerie, kde originál Davida stojí, byla koncem prosince v době snímkování liduprázdná kvůli covidu.

Poprvé ve světě umění nasadila florentská univerzita průmyslové skenery, běžně užívané ke kontrole defektů turbín. Snímkování Davida ve spolupráci se švédskou firmou Hexagon zabralo 40 hodin. Skulptura má přes pět metrů a skenováním vznikla její dosud nejpodrobnější dokumentace – digitální dvojče.

Vytisknout a pokrýt

Pak přišla druhá fáze. Zatímco Michelangelo Davida tesal z mramoru tři roky, 3D tiskárna vydala akrylovou hlavu, trup a končetiny během několika dní. Nejnáročnější třetí fáze se už znovu odehrává ve Florencii. Aby byla kopie originálu co nejblíž, potahují restaurátoři každou část sochy směsí pryskyřice a mramorového prachu neboli kamennou kůží.

„Pokrýváme je kamenem, aby získaly vzhled Michelangelova Davida, a pak tvoříme charakteristické znaky, kdy do povrchu přenášíme všechny zářezy, praskliny, skvrny, odřená a vyhlazená místa, abychom dodali ducha tomu, co je ve skutečnosti kopií,“ vysvětlil vedoucí restaurátorů Nicola Salvioli.

Z laboratoře vyjde nový David jako jednolité dílo, k nerozeznání podobné originálu. Čeká ho let do Dubaje, kde bude na podzim na odloženém Expu vítat a ohromovat návštěvníky italského pavilonu. Restaurátoři musí myslet i na to, jak zvládne velké rozdíly teplot. Jeho digitální dvojče ve Florencii bude zatím záznamem o stavu originálu v roce 2021 a vzorem k porovnání všech nových změn a budoucích poškození.