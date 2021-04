Italské „umírající město“ usiluje o zapsání na seznam památek UNESCO

Historie italského města Civita di Bagnoregio se píše už více než tři tisíce let od dob Etrusků. Ti v době jeho založení netušili, že lokalita nacházející se sto kilometrů od Říma leží na hranici vulkanického kráteru Volsini v místě se značně nestabilním podložím. Dlouhodobě, a v posledních letech stále častěji, se tak potýká s rozsáhlou erozí jílovité půdy, v jejímž důsledku se postupně rozpadá. Sesuvy půdy měly za následek i postupné vylidňování, jen v roce 2011 tu žilo méně než dvacet stálých obyvatel. Geologové se již několik desítek let snaží o důsledné mapování a zajištění nestabilního podloží. V rámci zvýšení ochrany města a zajištění finanční podpory na zajištění podloží navrhli italští památkáři zapsat město a okolní krajinu na seznam kulturního dědictví UNESCO. Zda bude památka do seznamu zahrnuta, by mělo být zřejmé v červenci tohoto roku, kdy proběhne zasedání výboru UNESCO.