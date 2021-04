U amerického Kapitolu najel muž do policistů, zaútočil na ně nožem. Jeden z nich zemřel, mrtvý je i řidič

Incident se stal necelých sto metrů před vchodem do severní části budovy, kde sídlí Senát. Auto podle Pittmanové najelo do kontrolního stanoviště, kudy obvykle do areálu vjíždějí zákonodárci a další zaměstnanci. Podezřelý pak vystoupil z vozidla a vrhnul se na policisty s nožem v ruce, jednoho z nich pobodal. Následně byl postřelen a po převozu do nemocnice zemřel.

Podle zpravodaje České televize ve Washingtonu Davida Miřejovského došlo k útoku okolo 13:30 místního času (20:30 SELČ).

UPDATE: Here is the latest information. pic.twitter.com/GOVaMv8EXk — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Policie uzavřela několik přilehlých ulic, před Kapitolem se podle médií pohyboval zvýšený počet příslušníků bezpečnostních složek a mnoho vozů záchranné služby. Policie dočasně uzavřela budovu Kongresu, nikdo se nemohl dostat dovnitř ani ven. Se zásahem na místě pomáhali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) i příslušníci národní gardy.

„Nezdá se, že by to souviselo s terorismem, ale samozřejmě to budeme dál prověřovat,“ uvedla Pittmanová s tím, že motiv útoku je zatím nejasný. Podezřelého neidentifikovala, uvedla jen, že nebyl v hledáčku policie.