Jsou důkazy o rozvratné činnosti útočníků na Kapitol, říká prokurátor

Podle hlavního federálního prokurátora washingtonského okrsku District of Columbia Michaela Sherwina vyšetřovatelé našli důkazy, které pravděpodobně úřadům umožní obvinit z rozvratné činnosti některé z účastníků vpádu do Kapitolu z 6. ledna. Sherwin to řekl v noci na pondělí v pořadu 60 Minutes televize CBS.