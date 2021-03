Spojené státy se potýkají s velkou migrační vlnou. Běženci vsadili na politiku Bidena

Spojené státy očekávají na svých jižních hranicích největší migrační vlnu za posledních dvacet let. Upozornilo na to americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Jen v únoru se do země pokusilo dostat přes sto tisíc nelegálních běženců. Vsadili na novou migrační politiku amerického prezidenta Joea Bidena.