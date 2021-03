„Kdo to říká, ten to je,“ vrátil Putin „zabijáka“ Bidenovi, jehož podpořila EU. Navrhl on-line debatu

„V dětství, když jsme se hádali na dvoře, tak jsme říkávali: ‚Kdo to říká, ten to je',“ vzkázal Putin do Washingtonu. Podotkl, že v dějinách každého národa je mnoho dramatických a krvavých událostí. „Když hodnotíme jiné lidi, nebo dokonce jiné státy, jiné národy, tak se vždy jakoby díváme do zrcadla. Vidíme v něm vždy sebe. Protože vždy přehazujeme na druhého člověka to, co sami dýcháme, čím v jádru jsme,“ zamyslel se.

Pak navrhl Bidenovi pokračovat v diskusi pod podmínkou, že se odehraje v přímém přenosu. Jako možné termíny zmínil pátek a pondělí.

„Je to forma klasického ruského trollingu,“ myslí si Ondřej Soukup, který se zemi věnuje v Hospodářských novinách. Připomněl, že Putin byl ještě umírněný, další politici například tvrdili, že Biden trpí stařeckou demencí.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov doplnil, že ostrá kritika ruských zásahů do amerických voleb jasně svědčí o tom, že nový šéf Bílého domu nemá zájem zlepšit vzájemné vztahy: „V nadcházejícím období budeme analyzovat přístup (ke vztahům s USA), a to i během konzultací s naším velvyslancem.“

Podle agentury TASS tak také okomentoval i další Bidenovo vyjádření, že navzdory problémům pokládá za možnou spolupráci v záležitostech, na nichž mají obě země společný zájem.

Zabiják

Biden v rozhovoru, který ve středu odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za „zabijáka“, a prohlásil, že Rusko „zaplatí“ za vměšování do amerických voleb. Rusko pak povolalo svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, diplomat by se měl podle ruských médií vrátit v neděli.

Amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy považuje Bidenovo prohlášení za promyšlené. Navazuje na to, co říká dlouhodobě, totiž že je třeba Putinovu autokratickému a agresivnímu stylu vlády čelit. Připomněl, že Bílý dům mluví i o Číně a Íránu, takže nejde říct, že by si zasedl na Rusko.