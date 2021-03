Americkými městy se šíří vlna kriminality náctiletých, mohou za ní být zavřené školy

Přepadení trvá pár vteřin a než si řidič uvědomí, co se děje, zloději už s jeho autem a peněženkou odjíždějí. Stejně dopadl i Warkaw Anagaw, který shodou okolností vysílal v okamžiku přepadení živě na Facebooku. Čin, který se stal ve tři hodiny odpoledne, tak měl i zdokumentován.

Podobných případů zaznamenala policie v hlavním městě USA loni 345, letos už jich je přes padesát. Pachatelé jsou často mladíci ze čtvrtí chudých, kterým je kolem šestnácti. Minulý víkend se ale čtyř přepadení v jeden den účastnil i dvanáctiletý mladík.

„Velká část těchto aut, víc než polovina, se najde ještě ten samý večer, nebo v následujících dnech. Proto si nemyslím, že je za tím nějaké organizované spiknutí, které vozy rozebírá na součástky nebo je prodává do zahraničí,“ míní reportér krimi zpráv Alan Henney.

Tento novinář o zločinech v hlavním městě píše dvacet let. Vysledoval, že počet přepadení během pandemie roste. Mladíci podle něj napodobují počítačové hry a často se v ukradeném autě jen chvíli vozí městem. Policie radí nestavět se jim na odpor.

Přepadení s luxusním vozem

„Existují lidé, kteří se přímo zaměřují na chování, které jim dá příležitost ukrást váš automobil,“ varuje policista Roberto Corchado. Washingtonské policejní oddělení proto lidem doporučuje, aby jezdili v zamčeném autě, v noci necestovali sami, neparkovali u popelnic a za velkými vozy a neustále sledovali okolí.

Přepadení se ovšem neodehrávají jen v noci na odlehlých místech. Mnohdy zločinci zaútočí ve dne na frekventované křižovatce. Dříve odcizeným autem narazí do jiného vozu, a když jeho řidič vystoupí, aby nehodu řešil, zaútočí. „Může jít o luxusní vůz. To lidi mate. Nikdo nečeká, že do něj narazí drahé auto, jeho řidič na ně vyběhne se zbraní, to jejich jim sebere a ještě je okrade,“ dodává Henney.

Zloději navíc s ukradenými vozy páchají další zločiny. Přepadávají obchody i chodce. Ukradené auto pak rychle opustí.