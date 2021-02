V Guineji zemřeli čtyři lidé na ebolu, země vyhlásila začátek epidemie

Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v Konakry oznámil, že WHO je připravena zasáhnout. „Rychle nasadíme potřebné prostředky, abychom podpořili Guineu, která má již velkou zkušenost,“ oznámil na schůzi představitelů zdravotnických úřadů Alfred George Ki-Zerbo. Také regionální ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová ujistila, že organizace pracuje na tom, aby byla připravena na šíření viru v západní Africe reagovat.

Případ eboly nově zaznamenalo i Kongo

Světová zdravotnická organizace sleduje každé nové propuknutí eboly s velkými obavami. V posledních letech se tato nemoc vyskytovala především v Kongu, nejnovější případ nákazy tam byl ohlášen minulý týden.

Dosud nejhorší epidemie eboly začala v prosinci roku 2013 právě v Guineji. Odtud se virus rozšířil do sousední Libérie a Sierry Leone. Nakonec se dostal do deseti zemí včetně Španělska a USA. Do roku 2016, kdy byla epidemie překonána, se objevilo 28 600 zdokumentovaných případů. Přes 99 procent z nich připadalo na Guineu, Libérii a Sierru Leone.