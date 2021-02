Biden bude s republikány jednat o záchranném balíčku. Návrhy obou stran se však liší o 1,3 bilionu dolarů

Bidenova administrativa chystá záchranný balíček ve výši 1,9 bilionu dolarů (40,8 bilionu korun). Je to jeden z pilířů programu nového prezidenta.

Republikání však tvrdí, že si USA v tuto chvíli nemohou dovolit tak obrovské zadlužení, řekl zpravodaj ČT v USA David Miřejovský. „A žádají Bidena, aby balíček dost zásadně proškrtal.“ Republikáni hovoří o podpoře ve výši maximálně 600 miliard dolarů. Pro ni by hlasovali.

Ochota společně jednat se cení

Administrativa Bílého domu ale dává najevo, že nebude chtít v projektu zásadně škrtat. „V rámci záchranného balíčku mají jít také stovky miliard na zrychlení očkování a na další opatření, která měla zabránit rychlému šíření koronaviru ve společnosti,“ uvedl zpravodaj.

Miřejovský také řekl, že v USA se považuje za dobrý signál, že Biden chce jednat s republikány a hledat s nimi konsenzus. „A neprosazovat všechno jen silou Demokratické strany a její většiny v obou komorách Kongresu.“ Ve Sněmovně reprezentantů je poměr demokratů vůči republikánům 222 vůči 212. V Senátu je poměr 50 ku 50, v případně nerozhodného hlasování je určující hlas viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Server americké televize Fox News uvedl, že do Bílého domu tak míří skupina deseti republikánských senátorů. Má projednat možný kompromis ohledně plánu proti epidemii, který by mohl získat podporu obou stran, aby prošel Senátem. „Je to první známka významných rozhovorů mezi stranami o této otázce.“

Server však také poznamenal, že minulý týden dávali republikáni hlasitě najevo, že se cítí být vynecháni z jednání o zákonu. Bílý dům podle nich používal agresivní nátlakovou taktiku, aby zajistil, že umírnění demokraté budou s jeho plánem souhlasit. Podle Fox News demokraté v Kongresu podnikají procedurální kroky, aby balíček prošel bez jakékoliv podpory republikánů. Hledají tak prý i způsob, jak obejít takzvaný filibuster, tedy blokování diskuse dlouhými projevy senátorů.

USA odsoudily dění v Rusku a Myanmaru

Miřejovský také zmínil, že ačkoliv se Biden ještě nevyjádřil k dění v Rusku a Myanmaru, učinil tak jeho ministr zahraničí Antony Blinken. „USA odsuzují neustálé používání brutálních taktik Ruska proti poklidným demonstrantům a novinářům. Je to stejné už druhý týden,“ reagoval Blinken.

K Myanmaru pak uvedl: „Vyzýváme vojenské velení, aby propustilo všechny vládní činitele a představitele občanské společnosti a respektovalo vůli barmského lidu tak, jak byla vyjádřena v demokratických volbách 8. listopadu.

Miřejovský v této souvislosti uvedl, že Blinken naznačil možnost dalších amerických sankcí vůči Rusku, Myanmaru, případně i v jiných záležitostech vůči Číně, Íránu či Severní Koreji.