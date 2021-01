Čeká se rozsudek v případu vraždy německého politika. Obžalovanému pravicovému extremistovi hrozí doživotí

V Německu by měl padnout rozsudek v jednom z nejsledovanějších procesů posledních let. Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem by měl rozhodnout v případu vraždy politika Waltera Lübckeho, z níž je obžalován pravicový extremista Stephan Ernst. Obžaloba žádá doživotní trest, obhajoba naopak požaduje změnu klasifikace činu na zabití. Lübckeho případ platí za první vraždu politika motivovanou pravicovým extremismem v dějinách spolkové republiky.