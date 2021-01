EU uzavřela smlouvy na vakcíny pozdě, odráží kritiku šéf AstraZenecy

Objem dodávek není závazný, tvrdí Soriot

V rozhovoru s německým listem Die Welt Soriot řekl, že objem dodávek pro EU není závazný. „Není to povinnost, je to kýžený cíl. Říkám to proto, že Evropa chtěla mít dodávky ve stejnou dobu jako Británie, i když uzavřela kontrakt o tři měsíce později,“ podotkl.

„Samozřejmě výrobu navyšujeme a Evropa, jejíž obyvatelstvo tvoří pět procent celosvětové populace, v únoru dostane 17 procent této produkce. Stále výrobu rozšiřujeme, zlepší se to, ale vyžádá si to čas,“ sdělil Soriot.

Potíže s evropskými dodávkami podle něj nejsou žádná záhada a přispívá k nim i „smůla“, protože „právě místa, kde se vyrábí pro Evropu, mají nejnižší produktivitu“. „Čestně říkám, že to neděláme schválně. Jsem Evropan, mám Evropu v srdci, mnoho lidí ve vedení je z Evropy, takže chceme s Evropou zacházet co nejlépe,“ dodal Soriot, narozený ve Francii.

Připomněl také, že motivem firmy není zisk. „Nešli jsme do toho, abychom nadělali peníze. Chceme s Evropou zacházet co nejlépe a myslím, že jsme k ní byli féroví,“ tvrdil. Dodal, že firma už vyvíjí vakcínu, která bude účinkovat na variantu covidu-19, která se objevila v Jihoafrické republice.

Z grafu vědeckého odborného serveru Our World in Data vyplývá, že Británie je co do podaných dávek vakcín daleko před jinými evropskými státy. Na 100 obyvatel jich tam připadá 10,4. V Evropě jsou za ní na nejvyšších místech Malta nebo Island se 4,5 dávky na 100 občanů, v Česku připadá na 100 lidí 1,8 dávky. Vůbec nejhůř na tom je Nizozemsko s 0,8 dávky a Bulharsko, kde údaje nejsou zatím žádné.