Komise bude dál tlačit na firmu AstraZeneca kvůli omezení dodávek vakcíny

Britsko-švédský výrobce takzvané oxfordské vakcíny sdělil v pátek Evropské komisi, že v první fázi dodá menší množství preparátu, než předpokládá dohoda. Firma to vysvětlila údajnými novými úpravami přípravku v souvislosti s koronavirovými mutacemi.

Společnost také tvrdí, že její dodavatel nestíhá vyrábět požadované množství, informoval zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. Na firmu podle něj tlačí celá Komise. Upozornil, že smlouvy mezi Komisí a AstraZeneca jsou neveřejné, proto není jasné, jak je zajištění dodávek ošetřeno.

Některé členské státy už vyzvaly Komisi, aby problém s omezenými dodávkami řešila. Kyriakidisová o víkendu napsala firmě kritický dopis a v pondělí s jejím vedením probírala okolnosti omezených dodávek, které budou podle zdroje agentury Reuters do konce března nižší o 60 procent proti původní dohodě. Do konce třetího měsíce roku by tak unijní země měly dostat celkem kolem 30 milionů dávek.

„Evropská unie předfinancovala vývoj vakcíny a její výrobu a teď chce vidět výsledky… A chceme, aby byla smlouva plně dodržena,“ prohlásila Kyriakidisová s tím, že ji vysvětlení firmy neuspokojilo. Podobný byl i výsledek druhého večerního jednání, po němž komisařka uvedla, že se obě strany opět spojí ve středu.

O podobném omezení dodávek vakcíny AstraZeneca mluvili v posledních dnech i politici mimoevropských zemí jako Austrálie či Thajsko.