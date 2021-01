Otrokyně vystřídá otrokářského prezidenta na americké bankovce nejspíš dřív, než se čekalo

Přední strana dvacetidolarové bankovky patří sedmému americkému prezidentovi Jacksonovi skoro století. To se však změní a otrokář uvolní místo otrokyni Harriet Tumbanové.

S nástupem nové hlavy státu Joea Bidena se tento proces uspíší. „Je důležité, aby naše bankovky odrážely historii a rozmanitost naší země. Obraz Harriet Tubmanové zdobící novou dvacetidolarovou bankovku by to určitě reflektoval,“ uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Podle Trumpa se jednalo o politickou korektnost

O výměně tváří na dvacetidolarovce rozhodla už administrativa bývalého prezidenta Baracka Obamy. Jeho nástupce Donald Trump krok kritizoval a označil ho za politickou korektnost. Změna vizáže bankovky se za jeho mandátu posunula až na rok 2028.

„Andrew Jackson měl obrovský úspěch. Skutečně to byl někdo, kdo byl pro tuto zemi velmi důležitý. Rád bych viděl změny na jiných bankovkách. To by se mohlo uskutečnit a bylo by to vhodnější,“ tvrdil exprezident Trump.

Jackson je z pohledu amerických dějin kontroverzní postavou. Na jedné straně ho oslavují jako praotce moderní demokracie, který dokázal zbavit Spojené státy národního dluhu, zároveň se jednalo o otrokáře, který podepsal vystěhování tisíců indiánů z jejich území. Za Trumpovy éry se jeho socha ve Washingtonu dokonce stala terčem davu protestujících z hnutí Black Lives Matter. Strhnout se ji však nepodařilo.